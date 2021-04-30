Минтуризма: Крым открыт для туристов из всех регионов России, но ряд правил и ограничений имеются

Министерство курортов и туризма РК обнародовало правила посещения туристами Республики Крым.

Крым открыт для туристов из всех регионов России. Предъявлять справку и оставаться на карантине по приезду не нужно.

Прибывающие в Крым из-за рубежа, должны предъявить на санитарно-карантинном контроле отрицательный результат исследования на COVID-19. Иностранные граждане предоставляют тест, сделанный не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия, граждане РФ — тест, сделанный в течение 3 календарных дней со дня прибытия, сохраняя режим изоляции до получения результатов исследования.

Прибывающие до 1 мая из Турции и Танзании на территорию РФ, должны пройти повторное лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до 5 дней с момента въезда. То же самое должны будут сделать те граждане РФ, которые будут возвращаться после 1 мая из всех других зарубежных стран. Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР должен составлять не менее суток.

Студенты–иностранные граждане, прибывающие из государств, с которыми возобновлено сообщение, должны пройти обследование на COVID-19 методом ПЦР дважды — не ранее чем за 3 календарных дня до прибытия на территорию Крыма и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.

Лица, прибывшие из Великобритании и Северной Ирландии, должны соблюдать строгий режим изоляции в течение 14 дней со дня прибытия.

Сведения о результатах исследования должны быть размещены на портале Госуслуги согласно указу.

Сдать тест можно в частных лабораториях, имеющих разрешение Роспотребнадзора, и в ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная больница». Отрицательный результат необходимо направить в Межрегиональное управление Роспотребнадзора. При положительном результате турист обязан сообщить об этом на горячую линию Роспотребнадзора Крыма и на «горячую линию» минздрава Крыма 8 800 733-33-12; 8 800 733-33-34; 122. При наличии симптомов заболевания больной направляется на госпитализацию в инфекционное отделение. При их отсутствии — соблюдает самоизоляцию.

Въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта. В аэропорту, на ж/д вокзале, на Крымском мосту проводят термометрию и осматривают прибывающих на наличие внешних признаков ОРВИ.

Общественный транспорт работает без ограничений. В транспорте и во всех общественных местах действует масочный режим, в закрытых помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию. Важно: торговые центры и магазины имеют право отказаться обслуживать посетителей без масок.

При заселении в отель или санаторий у вас могут попросить справку на COVID-19. Уточните это условие заранее.

Запрещены массовые мероприятия, в том числе публичные, деловые, спортивные, культурные и развлекательные. Исключения составляют мероприятия, разрешенные указом Главы РК.

С 27 мая детские оздоровительные лагеря могут быть заполнены не более, чем на 75% (согласно указу ). Приезжающие на отдых дети и сопровождающие их лица должны будут предоставить при заселении результаты тестирования на коронавирусную инфекцию, выполненные не позже, чем за 72 часа до даты заезда.

В Крыму открыты:

— кафе и рестораны (количество посадочных мест до 50% от общего количества, дистанция — не менее 2 м);

— парки, зоопарки;

— отели, санатории;

— музеи, выставочные залы (для групп до 10 человек);

— театры, кинотеатры (при условии продажи билетов до 75% от общего количества мест);

— поликлиники, больницы;

— салоны красоты;

— магазины и торговые центры;

— пляжи.

В Крыму закрыты:

— хостелы.

Полный текст Указа об ограничениях в Республике Крым

Уточнить правила посещения региона можно на сайте и на «горячей линии» министерства курортов и туризма Республики Крым: 8 800 511-80-18.

По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК.