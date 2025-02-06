Минздрав Крыма: диспансеризация помогает выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях

Так, например, для выявления рака шейки матки у женщин производится забор мазка на онкоцитологию, для обнаружения рака молочной железы – маммографию, рак кожи можно обнаружить в ходе визуального осмотра, для диагностирования рака ободочной кишки и толстого кишечника проводят анализ кала на скрытую кровь, для выявления рака предстательной железы — анализ на простатспецифический антиген в крови. Онкологические заболевания длительное время могут протекать бессимптомно, в то время как болезнь прогрессирует. Таким образом, ежегодное обследование поможет обнаружить рак на ранней стадии – в период, когда проводимое лечение наиболее эффективно, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Снизить риск заболеваемости онкологией возможно за счет профилактики. К факторам риска развития рака относятся курение, употребление спиртных напитков, некоторые виды вирусных заболеваний (например, вирус папилломы человека), гиподинамия, длительное влияние ионизирующего излучения, в том числе, ультрафиолетовые лучи солнца.

На сегодняшний день в Республике Крым зарегистрировано около 70 тысяч онкологических больных. В 2024 году на учет с впервые в жизни установленным диагнозом «злокачественное новообразование» были взяты более 6 тысяч пациентов. Ведущими локализациями в общей структуре заболеваемости являются – злокачественные новообразования кожи (около 18%), рак молочной железы (13%), рак предстательной железы (10%), рак легкого (8%), рак ободочной кишки (6%).

Специализированная медицинская помощь в регионе оказывается в ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» (гематология), а также в 8 Центрах амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных кабинетах врача-онколога, функционирующих в городских и районных больницах.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК