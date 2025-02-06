Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Минздрав Крыма: диспансеризация помогает выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях
Новости Республики
Минздрав Крыма: диспансеризация помогает выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма: диспансеризация помогает выявить злокачественные новообразования на ранних стадиях

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 15:01 06.02.2025

В Минздраве Крыма отмечают: исследования, включенные в программу диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, позволяют выявить онкологические заболевания наиболее часто встречающихся локализаций.

Так, например, для выявления рака шейки матки у женщин производится забор мазка на онкоцитологию, для обнаружения рака молочной железы – маммографию, рак кожи можно обнаружить в ходе визуального осмотра, для диагностирования рака ободочной кишки и толстого кишечника проводят анализ кала на скрытую кровь, для выявления рака предстательной железы — анализ на простатспецифический антиген в крови. Онкологические заболевания длительное время могут протекать бессимптомно, в то время как болезнь прогрессирует. Таким образом, ежегодное обследование поможет обнаружить рак на ранней стадии – в период, когда проводимое лечение наиболее эффективно, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Снизить риск заболеваемости онкологией возможно за счет профилактики. К факторам риска развития рака относятся курение, употребление спиртных напитков, некоторые виды вирусных заболеваний (например, вирус папилломы человека), гиподинамия, длительное влияние ионизирующего излучения, в том числе, ультрафиолетовые лучи солнца.

Узнайте больше:  Минздрав Крыма: порядок оказания медпомощи участникам СВО и членам их семей

На сегодняшний день в Республике Крым зарегистрировано около 70 тысяч онкологических больных. В 2024 году на учет с впервые в жизни установленным диагнозом «злокачественное новообразование» были взяты более 6 тысяч пациентов. Ведущими локализациями в общей структуре заболеваемости являются – злокачественные новообразования кожи (около 18%), рак молочной железы (13%), рак предстательной железы (10%), рак легкого (8%), рак ободочной кишки (6%).

Специализированная медицинская помощь в регионе оказывается в ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова», ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница», ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» (гематология), а также в 8 Центрах амбулаторной онкологической помощи и 15 первичных кабинетах врача-онколога, функционирующих в городских и районных больницах.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: здравоохранение Крыма

здравоохранение Крыма

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x