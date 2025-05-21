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Минздрав Крыма и служба скорой медпомощи запускает проект «Работай и отдыхай в солнечном Крыму»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма и служба скорой медпомощи запускает проект «Работай и отдыхай в солнечном Крыму»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:08 21.05.2025

В преддверии курортного сезона Министерство здравоохранения Республики Крым совместно с Крымским республиканским центром медицины катастроф и скорой медицинской помощи запускает проект «Работай и отдыхай в солнечном Крыму».

Приглашаем коллег из других регионов страны — врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи присоединиться к нашей команде и в период своего отпуска трудоустроиться по срочному трудовому договору в службу СМП Крыма. Для специалистов это хорошая возможность дополнительного заработка, а также прекрасный способ совместить профессиональный долг и отдых на крымском побережье, — сообщил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

На период работы сотрудникам будет предоставлено комфортное жилье, в том числе, для тех, кто приедет в Крым с семьей (жилье предоставляется медику и одному сопровождающему). Работать предстоит в современных условиях – автопарк службы СМП Крыма включает автомобили класса В на базе Ford Transit и ГАЗель Next, подстанции СМП – это новые или отремонтированные здания, оснащенные всем необходимым. При необходимости специалистам будет выдана спецодежда.

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Коллеги! Мы ждем вас в Крыму и обеспечим все условия, чтобы ваша работа была комфортной и продуктивной, — отметил глава крымского Минздрава.

По вопросам трудоустройства обращаться следует по телефону +7 (978) 732-17-77. Также уточнить дополнительную информацию можно в социальных сетях службы СМП Крыма.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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