Минздрав Крыма напоминает о праве пациентов-«сердечников» на бесплатное получение препаратов

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» граждане, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также пациенты, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, имеют право на бесплатное получение лекарственных препаратов. Об этом сообщает минздрав Крыма.

Граждане, не имеющие инвалидности и перенесшие острые сердечно-сосудистые состояния, имеют право на выписку и обеспечение лекарственными препаратами в течение двух лет с момента возникновения перечисленного случая. Граждане, имеющие инвалидность и сохранившие набор социальных услуг, имеют право на выписку и обеспечение лекарственными препаратами по рецептам в рамках федеральной льготной программы. Граждане, имеющие инвалидность и отказавшиеся от набора социальных услуг, имеют право на выписку и обеспечение лекарственными препаратами ежемесячно в течение 6 месяцев в рамках региональной льготной программы, — перечислили в министерстве здравоохранения РК.

Алгоритм: после выписки из стационара пациент с выписным эпикризом обращается к лечащему врачу в медицинскую организацию по месту жительства. Лечащий врач в установленном порядке принимает пациента на диспансерный учёт и выписывает рецепты на необходимые препараты. Рекомендуется как можно раньше встать на диспансерный учёт (оптимально в течение трёх дней после выписки из стационара) и продолжить непрерывное лечение путём получения бесплатных препаратов.

Перечень лекарственных препаратов для обеспечения в амбулаторных условиях вышеуказанных категорий пациентов утвержден соответствующим приказом Минздрава России.

Отпуск препаратов по выписанным рецептам осуществляется в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация».

По программе сердечно-сосудистых заболеваний в Республике Крым сформирован запас лекарственных препаратов, позволяющий обеспечить потребность каждого пациента, — уточнили в минздраве.