Минздрав Крыма — об особенностях коронавируса этой осенью: мутация и высокая контагиозность

Главный внештатный инфекционист минздрава Крыма Татьяна Одинец рассказала об особенностях протекания новой коронавирусной инфекции этой осенью. По словам специалиста, геном «дельта» штамма вируса претерпел ряд мутаций, в результате чего вирус научился быстрее и проще прикрепляться к рецептору клетки. Эти новые свойства патогена способствуют сокращению инкубационного периода, продолжающегося в среднем от 1 до 3 дней, и стремительности развития заболевания.

Врачи отмечают изменение клинической картины заболевания новой коронавирусной инфекции. В частности, первые симптомы болезни сходны с ОРВИ. Как правило, это гипертермия (повышение температуры), першение в горле, насморк, кашель. Также могут наблюдаться признаки, характерные для кишечной инфекции, — диарея, тошнота и рвота. Если раньше одним из основных явных признаков COVID-19 была аносмия (потеря обоняния), то сейчас такие симптомы встречаются довольно редко. Поэтому больные зачастую не спешат обращаться к специалистам, полагая, что у них обычная простуда.

В настоящее время для протекания коронавирусной инфекции характерно стремительное развитие осложнений, возникающих уже на 3-4 день. Кроме поражения дыхательной и пищеварительной систем, «дельта» штамм часто провоцирует развитие тромбозов в сосудах органов. Наиболее страшным осложнением, которое выступает одним из главных причин смертности, является цитокиновый шторм. Это состояние иммунной системы, характеризующееся бесконтрольным выбросом огромного количества биологически активных веществ и развитием аутоиммунного отека, который препятствует поступлению кислорода в кровь. Таким образом, возникает тканевая гипоксия и возможен внезапный летальный исход, — рассказала Татьяна Одинец.

По ее информации, цитокиновый шторм при заболевании коронавирусом часто развивается даже у молодых пациентов, которые имели сильный иммунитет и ранее редко болели простудными заболеваниями, либо переносили их в лёгкой форме. Так, организм, пытаясь противостоять вирусу, может дать слишком сильный иммунный ответ, разрушая при этом легкие.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням минздрава Крыма отмечает, что в «ковидных» госпиталях Республики, как и в целом по стране, находится достаточно большое количество тяжелых пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. При этом, число вакцинированных граждан, заболевших коронавирусом, порядка 1 процента. Такие больные практически не становятся пациентами реанимационного отделения.