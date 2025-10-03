Минздрав Крыма: Порядок обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет

Так, указанный Порядок распространяется на беременных женщин при сроке беременности не менее 12 недель, кормящих матерей, осуществляющих грудное вскармливание ребенка с момента его рождения и до достижения им возраста шести месяцев, детей в возрасте до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Республике Крым, и нуждающихся по заключению врачей в обеспечении полноценным питанием.

При этом действие Порядка не распространяется на лиц, лишенных родительских прав, лиц, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также на детей в возрасте до трех лет, находящихся на полном государственном обеспечении.

С перечнем медицинских показаний для обеспечения полноценным питанием можно ознакомиться здесь.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК