Минздрав Крыма: Порядок обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
Минздрав Крыма: Порядок обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма: Порядок обеспечения питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет

03.10.2025

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает о действии Порядка обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет в Республике Крым. Порядок утвержден соответствующим приказом Министерства здравоохранения Республики Крым.

Так, указанный Порядок распространяется на беременных женщин  при  сроке  беременности  не  менее  12  недель,  кормящих  матерей,  осуществляющих грудное вскармливание ребенка с момента его рождения и до достижения им возраста шести месяцев, детей в возрасте до трех лет, не посещающих дошкольные образовательные организации, среднедушевой доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную в Республике Крым, и нуждающихся по заключению врачей в обеспечении полноценным питанием.

При этом действие Порядка не распространяется на лиц, лишенных родительских прав, лиц, дети которых находятся на полном государственном обеспечении, а также на детей в возрасте до трех лет, находящихся на полном государственном обеспечении.

С перечнем медицинских показаний для обеспечения полноценным питанием можно ознакомиться здесь.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 8

