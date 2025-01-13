Минздрав Крыма: рекомендации для волонтеров, участвующих в ликвидации разлива мазута и спасении птиц

Минздрав Крыма озвучил основные рекомендации, которые помогут волонтёрам защитить себя и сохранить свое здоровье от испарений нефтепродуктов:
- пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (перчатки, респираторы, маски, спецкостюмы),
- работайте с перерывами: регулярно отходите на безопасное расстояние, где нет запаха мазута.
- при плохом самочувствии незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.
Оказание первой помощи и самопомощи:
- при контакте с кожей: удалите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженные области водой. Если появились ожоги или высыпания – обратитесь за медицинской помощью.
- при вдыхании паров без респиратора: переместите пострадавшего на свежий воздух. Если симптомы не проходят – обратитесь за медицинской помощью.
- при попадании в глаза: промывайте глаза чистой водой. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
«Горячая линия» Минздрава Крыма по вопросам оказания медицинской помощи 8 800 733 33 34.
По информации Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: здравоохранение Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: здравоохранение Крыма