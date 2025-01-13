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Минздрав Крыма: рекомендации для волонтеров, участвующих в ликвидации разлива мазута и спасении птиц
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав Крыма: рекомендации для волонтеров, участвующих в ликвидации разлива мазута и спасении птиц

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 13.01.2025

Минздрав Крыма озвучил основные рекомендации, которые помогут волонтёрам защитить себя и сохранить свое здоровье от испарений нефтепродуктов:

  • пользуйтесь средствами индивидуальной защиты (перчатки, респираторы, маски, спецкостюмы),
  • работайте с перерывами: регулярно отходите на безопасное расстояние, где нет запаха мазута.
  • при плохом самочувствии незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

Оказание первой помощи и самопомощи:

  • при контакте с кожей: удалите загрязненную одежду и тщательно промойте пораженные области водой. Если появились ожоги или высыпания – обратитесь за медицинской помощью.
  • при вдыхании паров без респиратора: переместите пострадавшего на свежий воздух. Если симптомы не проходят – обратитесь за медицинской помощью.
  • при попадании в глаза: промывайте глаза чистой водой. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Узнайте больше:  Крым: вертолеты МЧС и Росгвардии патрулируют акваторию Черного моря для выявления пятен мазута

«Горячая линия» Минздрава Крыма по вопросам оказания медицинской помощи 8 800 733 33 34.

По информации Федерального центра медицины катастроф ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

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