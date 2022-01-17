Минздрав Крыма: вакцинация против COVID-19 пожилых граждан – шанс на сохранение жизни

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции пожилых граждан во многих случаях становится шансом на сохранение жизни. По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Республики Крым Владимир Мещеряков, статистика показывает, что риск смерти от COVID-19 у невакцинированных граждан старше 60 лет значительно выше, чем у граждан младше этого возраста. С возрастом вероятность развития таких опасных осложнений как вирусная пневмония и тромбозы различных локализаций, которые нередко приводят к летальному исходу, возрастает. Именно поэтому медицинское сообщество относит пожилых людей к зоне особого риска и призывает к иммунизации.

Как отмечает Владимир Мещеряков, в преклонном возрасте зачастую имеется сопутствующая патология, например, больные суставы, диабет или сердечно-сосудистые заболевания, что является дополнительным аргументом в пользу иммунизации. Прививку проводят в стабильном состоянии, не в период обострения болезни, после консультации с лечащим врачом. Если же пациент длительно получает какую-либо терапию, то перед вакцинацией следует обратиться к лечащему врачу, чтобы при необходимости специалист скорректировал дозы принимаемых препаратов. Однако, как правило, схема приёма лекарств не изменяется.