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Минздрав РК: актуальный порядок подачи заявок и заключения договоров о целевом обучении

Минздрав РК: актуальный порядок подачи заявок и заключения договоров о целевом обучении

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:54 17.06.2024

Министерство здравоохранения Республики Крым информирует абитуриентов о том, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. N 555 «О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования» изменился порядок подачи заявок и заключения договоров о целевом обучении.

С 1 мая 2024 года в России запущена единая платформа «Работа России», доступная по ссылке: https://trudvsem.ru/ и предназначенная для оптимизации поиска и отклика на интересующие заявки о целевом обучении.

Алгоритм действий для подачи заявки на целевое обучение:

1. Подать заявку на целевое обучение через портал: «Работа России», сохранить идентификационный номер заявки.

2. С 20 июня 2024 года, при поступлении в вуз, а именно на этапе подачи документов в приёмную комиссию, указать присвоенный номер идентификационного кода заявки на целевое обучение.

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3. После поступления в вуз соответствующая информация по вашему идентификационному номеру заявки подгружается образовательной организацией на портал «Работа России». На основании этой информации заказчик подготавливает договор о целевом обучении и информирует сторону о дате и времени подписания договора.

Данная информация носит рекомендательный характер и может претерпевать корректировки в соответствии техническими возможностями портала «Работа России».

Минздрав Республики Крым обращает внимание абитуриентов: не следует использовать ссылки для подачи заявок (документов), которые использовались в 2023 году, так как они уже не соответствуют действующим требованиям законодательства и не будут рассмотрены заказчиком при заключении договоров о целевом обучении.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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