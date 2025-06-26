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Минздрав РК: как возобновить свое право на получение набора соцуслуг в части льготного обеспечения лекарствами
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Минздрав РК: как возобновить свое право на получение набора соцуслуг в части льготного обеспечения лекарствами

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 11:34 26.06.2025

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает крымчанам, как возобновить свое право на получение набора социальных услуг (НСУ) в части льготного лекарственного обеспечения.

Представление набора социальных услуг регулируется Федеральным законом №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Набор социальных услуг предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты и включает в себя:

  • лекарственные препараты для медицинского применения, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов (по рецептам);
  • путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
  • бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин самостоятельно принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте, и подает в территориальный орган Социального фонда России соответствующее заявление. Заявление о возобновлении предоставления набора социальных услуг (социальной услуги) подается до 1 октября текущего года на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления.

Размер НСУ с 1 февраля 2025 года — 1 728 руб 46 коп. в месяц. При отказе от получения набора НСУ пациент теряет право на льготное лекарственное обеспечение по федеральной льготной программе, в то время как стоимость самостоятельно приобретаемых препаратов может значительно превышать размер ежемесячной компенсации.

Право на получение набора социальных услуг имеют следующие категории граждан:

  • инвалиды войны;
  • участники Великой Отечественной войны;
  • ветераны боевых действий из числа лиц;
  • военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
  • награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
  • лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
  • лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
  • члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
  • инвалиды;
  • дети-инвалиды.
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источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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