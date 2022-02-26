Минздрав России утвердил новую версию Временных методических рекомендаций по лечению COVID-19

Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Опубликована и направлена во все медучреждения 15 версия временных методических рекомендаций от 22 февраля 2022 года.

В обновленные рекомендации внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики. Включены рекомендации по организации медпомощи пациентам с COVID-19, входящим в группу риска, при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в дневном стационаре.

Также выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть назначение лечения до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, COVID-19 легкого и среднего течения.

Кроме того, в новую версию включены рекомендации по оценке изменений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.

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