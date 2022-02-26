реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | Здравоохранение Крыма | Минздрав России утвердил новую версию Временных методических рекомендаций по лечению COVID-19

crimeapress_news



реклама в крыму
Минздрав России утвердил новую версию Временных методических рекомендаций по лечению COVID-19

Минздрав России утвердил новую версию Временных методических рекомендаций по лечению COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 21:19 26.02.2022

Эксперты Министерства здравоохранения Российской Федерации скорректировали рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Опубликована и направлена во все медучреждения 15 версия временных методических рекомендаций от 22 февраля 2022 года.

В обновленные рекомендации внесены дополнения и уточнения в рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики. Включены рекомендации по организации медпомощи пациентам с COVID-19, входящим в группу риска, при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител в дневном стационаре.

Узнайте больше:  В Севастополе смягчают «антиковидные» ограничения

Также выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть назначение лечения до развития пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса.

Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, COVID-19 легкого и среднего течения.

Кроме того, в новую версию включены рекомендации по оценке изменений после перенесенного COVID-19 с помощью лучевой диагностики.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.