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Минжилполитики и стройнадзора Крыма: памятка по преимуществу использования при расчете с подрядчиками счетов эскроу

Минжилполитики и стройнадзора Крыма: памятка по преимуществу использования при расчете с подрядчиками счетов эскроу

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:37 23.05.2025

В памятке можно узнать о том, как гражданам защитить свои права при расчете с подрядчиками в период строительства индивидуального жилого дома.

При строительстве индивидуального жилого дома известны случаи, при которых недобросовестные подрядчики, получив денежные средства граждан, не осуществляют строительство или выполняют его не в полном объеме.

В целях предупреждения таких случаев Минжилполитики и стройнадзора Крыма разработана памятка, в которой отражены риски прямой оплаты денежных средств подрядчику, а также преимущества использования при расчете с подрядчиками счетов эскроу, предусмотренных Федеральным законом № 186-ФЗ «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу».

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Ознакомиться с памяткой можно здесь.

источник: по информации пресс-службы Минжилполитики РК

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