МинЖКХ РК: Заключить договор по оказанию услуг по вывозу твердых коммунальных отходов можно онлайн

Заявителю необходимо ввести личные данные или данные предприятия в форму заявки на сайте, прикрепить сканкопии подтверждающих документов и указать данные контейнерной площадки.

Онлайн-заявки принимаются от физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных структур.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в коммерческий отдел ГУП РК «Крымэкоресурсы» по телефону: +7978 924 87 39 или по электронной почте: 06.kommercheskiy@crimea-ecor.ru.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК