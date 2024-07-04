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МинЖКХ РК: Заключить договор по оказанию услуг по вывозу твердых коммунальных отходов можно онлайн

МинЖКХ РК: Заключить договор по оказанию услуг по вывозу твердых коммунальных отходов можно онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в ЖКХ Крыма 14:34 04.07.2024

Заключить договор по оказанию услуг по вывозу твердых коммунальных отходов можно в электронном виде. Соответствующая опция появилась на официальном сайте ГУП РК «Крымэкоресурсы» по ссылке: https://crimea-ecor.ru/request?form%5Bdoctype%5D=1.

Заявителю необходимо ввести личные данные или данные предприятия в форму заявки на сайте, прикрепить сканкопии подтверждающих документов и указать данные контейнерной площадки.

Онлайн-заявки принимаются от физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и бюджетных структур.

Дополнительную информацию можно получить, обратившись в коммерческий отдел ГУП РК «Крымэкоресурсы» по телефону: +7978 924 87 39 или по электронной почте: 06.kommercheskiy@crimea-ecor.ru.

По информации пресс-службы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК

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