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Мисхор - в топ-10 городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2021 году
фото: stux (pixabay.com)

Мисхор — в топ-10 городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Крым туристический 20:45 25.03.2021

Россияне всё чаще стали ездить в небольшие города, чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому сервис бронирования жилья TVIL.RU определил, в какие города и посёлки можно поехать отдохнуть на майские праздники в тишине и спокойствии. В список не вошли крупные города с населением более 130 000 человек.

Посёлки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, сёла Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили топ 10 направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники, — отмечают эксперты сервиса.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых в начале мая от 1 до 12 ночей и тратят на проживание от 400 рублей до 9000 рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Дедеркое, дороже – в Аскате.

Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 11 мая 2021 года.

Десять городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2021 году:
  1. Дедеркой – 400 ₽ / 4 ночи *
  2. Гагра – 1197 ₽ / 12 ночей
  3. Домодедово – 2000 ₽ / 1 ночь
  4. Андреаполь – 2800 ₽ / 5 ночей
  5. Багратионовск – 2900 ₽ / 4 ночи
  6. Мисхор – 2948 ₽ / 7,5 ночи
  7. Ильинский – 6000 ₽ / 2 ночи
  8. Абзаково – 6193 ₽ / 3,5 ночи
  9. Выборг – 6750 ₽ / 1 ночь
  10. Аскат – 9000 ₽ / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи в отелях

Мисхор - в топ-10 городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2021 году

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