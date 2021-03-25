Мисхор — в топ-10 городов и посёлков для путешествий на майские праздники в 2021 году

Россияне всё чаще стали ездить в небольшие города, чтобы избежать столпотворения на Первомай и День Победы, как это обычно бывает в Москве и Санкт-Петербурге. Поэтому сервис бронирования жилья
Посёлки Дедеркой в Краснодарском крае, Мисхор в Крыму, Ильинский в Карелии, сёла Аскат в Горном Алтае и Абзаково в Башкирии, а также города Домодедово в Московской области, Андреаполь в Тверской области, Багратионовск в Калининградской области, Выборг в Ленинградской области и Гагра в Абхазии составили топ 10 направлений, где самая недорогая посуточная аренда жилья на майские праздники, — отмечают эксперты сервиса.
По статистике
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами с 1 по 11 мая 2021 года.
- Дедеркой – 400 ₽ / 4 ночи *
- Гагра – 1197 ₽ / 12 ночей
- Домодедово – 2000 ₽ / 1 ночь
- Андреаполь – 2800 ₽ / 5 ночей
- Багратионовск – 2900 ₽ / 4 ночи
- Мисхор – 2948 ₽ / 7,5 ночи
- Ильинский – 6000 ₽ / 2 ночи
- Абзаково – 6193 ₽ / 3,5 ночи
- Выборг – 6750 ₽ / 1 ночь
- Аскат – 9000 ₽ / 4 ночи
*Средняя стоимость ночи в отелях
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