«Митинг» в Севастополе – провокация ЦИПсО

Все это поняли!
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о митинге за возвращение 810-й бригады в Севастополь
Накануне, как только я и большинство СМИ написали о том, как наша 810-я бригада бьет укронацистов в Курской области, ЦИПсО придумали новую атаку в медиа-ресурсах… Как видите, севастопольцы на провокации не ведутся. В назначенное время, разумеется, никто к провокаторам не пришел, – прокомментировал губернатор.
Напомним, 810-я бригада морской пехоты, базирующаяся в Севастополе, была переброшена на Курское направление. Врагу это – кость в горле. Вот провокаторы и наяривают в соцсетях выдумки про митинги и акции протеста. Выглядит это, примерно, так:
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С тегами: Крым и Украина