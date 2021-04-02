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Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:07 02.04.2021

В апреле-мае не исключен сезонный рост COVID-заболеваемости.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в апреле-мае в России не исключен рост заболеваемости коронавирусом из-за ее сезонного характера. Такое заявление зампред главы правительства сделала по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».

С учетом того, что по заключению специалистов, COVID будет носить сезонный характер, весной не исключены колебания количества заболевших граждан новой коронавирусной инфекцией. Здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом, — сказала вице-премьер.

Татьяна Голикова сообщила, что в марте 2021 года смертность в России, согласно оперативным данным, снизилась по сравнению с январем.

Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%, — уточнила она. — Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, и месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился, — отметила Голикова.

По материалам «Российской газеты».

Мнение: апрельское повышение числа заражений коронавирусом – не «третья волна», а сезонный рост

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