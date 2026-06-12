Мнение: бережливые технологии обеспечили крымским предприятиям значительный экономический эффект

Бережливые технологии обеспечили предприятиям Крыма экономический эффект более 3 млрд рублей. Это реальный результат системной работы по оптимизации процессов, которую ведут наши компании при поддержке регионального центра. Инструменты бережливого производства позволяют бизнесу сокращать потери, повышать выработку и эффективнее использовать ресурсы без значительных дополнительных затрат. Мы видим, что проект действительно помогает укреплять позиции на рынке и делает экономику региона более устойчивой, – отметила вице-премьер.

По данным Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, благодаря участию в проекте время протекания процессов на предприятиях-участниках сократилось в среднем на 35%, выработка выросла на 66%, а запасы в потоках на отдельных производствах снизились до 42%.

В настоящее время участниками федерального проекта «Производительность труда» в Республике Крым являются 72 предприятия. Более 3 тысяч сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства, свыше 200 специалистов подготовлены в качестве внутренних бизнес-тренеров.

Участие в проекте – это не только экспертная поддержка, но и формирование культуры постоянных улучшений. На предприятиях появляются команды, способные самостоятельно развивать производственные системы и тиражировать лучшие практики, – добавила Ирина Кивико.