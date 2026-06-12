Мнение: бережливые технологии обеспечили крымским предприятиям значительный экономический эффект

Внедрение бережливых технологий в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» принесло крымским предприятиям совокупный экономический эффект, превысивший 3 млрд рублей. Об этом заявила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Бережливые технологии обеспечили предприятиям Крыма экономический эффект более 3 млрд рублей. Это реальный результат системной работы по оптимизации процессов, которую ведут наши компании при поддержке регионального центра. Инструменты бережливого производства позволяют бизнесу сокращать потери, повышать выработку и эффективнее использовать ресурсы без значительных дополнительных затрат. Мы видим, что проект действительно помогает укреплять позиции на рынке и делает экономику региона более устойчивой, – отметила вице-премьер.
По данным Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, благодаря участию в проекте время протекания процессов на предприятиях-участниках сократилось в среднем на 35%, выработка выросла на 66%, а запасы в потоках на отдельных производствах снизились до 42%.
В настоящее время участниками федерального проекта «Производительность труда» в Республике Крым являются 72 предприятия. Более 3 тысяч сотрудников прошли обучение инструментам бережливого производства, свыше 200 специалистов подготовлены в качестве внутренних бизнес-тренеров.
Участие в проекте – это не только экспертная поддержка, но и формирование культуры постоянных улучшений. На предприятиях появляются команды, способные самостоятельно развивать производственные системы и тиражировать лучшие практики, – добавила Ирина Кивико.
Подать заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительность.рф.
источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК
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