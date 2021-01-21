Мнение: дистанционное информирование о результатах тестов на COVID-19 сократит очереди в поликлиниках

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов рассказал о том, что депутаты разных уровней власти оперативно включились в работу по мониторингу очередей в медицинских организациях Крыма.

За прошедшую неделю посетили 37 крымских поликлиник и опросили почти тысячу человек с целью выявления причин образования очередей. По итогам этой работы в 13 медицинских организациях не было зафиксировано больших очередей пациентов, что не может не радовать. Вместе с тем в числе причин, из-за которых создаётся массовое скопление людей в поликлиниках, получение результата теста на COVID-19 или оформление рецепта на получение льготных медикаментов, — отметил Владимир Константинов.

По его словам, в этой ситуации министерству здравоохранения целесообразно организовать дистанционное информирование пациентов о результатах тестов с помощью мобильной связи или мессенджеров, например, через колл-центры поликлиник.

Данная инициатива не требует финансовых вложений. Наш комитет по вопросам здравоохранения совместно с министерством здравоохранения уже работает с полученной информацией и занимается поиском мер по устранению выявленных в ходе опроса проблем, – сказал спикер крымского парламента.

Кроме того, Владимир Константинов рассказал о результатах оказания депутатами помощи крымчанам и медикам, работающим в «красной зоне».

За прошедшую неделю в рамках акции «Спасибо врачам!» было доставлено 683 горячих обеда медработникам, работающим в «красной зоне», совершено 198 выездов по доставке врачей до амбулаторных больных. Ежедневно осуществляется 500 звонков пациентам с диагнозом новой коронавирусной инфекции, проходящих лечение в домашних условиях, и при необходимости оформляется вызов врача к больному. В том числе из числа студентов Медицинской академии имени С. И. Георгиевского было привлечено 7 волонтёров, которые в телефонном режиме оказывают консультативную помощь гражданам, – проинформировал спикер крымского парламента.

Он добавил, что также продолжается работа по доставке бесплатных медикаментов до амбулаторных больных с COVID-19 и пациентам с хроническими заболеваниями.