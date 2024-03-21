Мнение: экологичность в проектах курортного развития Крыма занимает одно из первых мест  

Какие критерии лежат в основе реализации крупных проектов по курортному строительству, реализуемых в Крыму, и что делают современные отели, чтобы соблюсти экологический баланс на полуострове, рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на федеральном совещании в рамках Международной туристической выставки MITT в Москве.

По мнению главы республиканского минкурортов, в период интенсивного строительства почти во всех сферах деятельности Республики, в том числе и туристической, экологичность проектов занимает одно из первых мест.

Современные понятия устойчивого развития туризма предполагают соблюдение основного баланса между экономическими и экологическими, социальными и культурными целями развития. Мы учитываем интересы инвестора в расширении сфер деятельности и увеличении турпотока, но не забываем об экологических критериях и нормах антропогенной нагрузки, – отметил Вадим Волченко.

По его словам, новые современные проекты на полуострове, такие как «Золотые пески России», по строительству курорта мирового уровня на западном побережье Крыма, изначально нацелены на экологичность и создание всех условий для оздоровления без влияния внешних неблагоприятных факторов.

Вадим Волченко отметил, что уже многие отели республики выбрали стратегию «минимум загрязнений при максимуме удобств». Для этого применяются современные технологии переработки мусора и пластика, используется электротранспорт для передвижения по территории отдыха, некоторые здравницы имеют свои подсобные хозяйства по выращиванию фруктов и овощей.

Также турбизнес Крыма всё более ориентируется на предоставление условий для маломобильных граждан. Например, Евпатория и Алупка, выигравшие гранты Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в этом году благоустроили исторические центры городов с учетом экологических норм и удобства для гостей с ограниченными возможностями. Пляжи Крыма также с каждым годом всё более расширяют подобные услуги.

Конечно, еще многое нужно сделать и подвести под единый знаменатель, но цель должна быть одна – не навреди. Поэтому снижение антропогенной нагрузки на природу, бережное отношение к экологии, культурному и историческому наследию, климату и природным богатствам, при растущем интересе к внутреннему туризму и комфорту, обязательно должны соблюдаться, – подчеркнул Вадим Волченко.

По итогам совещания под руководством первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николая Валуева региональным отраслевым ведомствам были предоставлены методические рекомендации по внедрению механизмов устойчивого развития в индустрии гостеприимства и туризме, которые будут доведены до субъектов турбизнеса Крыма.

Фото и материалы: минкурортов РК.