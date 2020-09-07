Мнение: фестиваль «Таврида-АРТ» имеет большое экономическое значение для Крыма, а главное — Судака

В Судаке будет осуществлена модернизация старых инженерных сетей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов считает, что фестиваль «Таврида-АРТ» имеет большое экономическое значение для Крыма в целом и особенно для Судака. По его словам, развитие территории фестиваля — это развитие инфраструктуры, это новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет Судака.

Сергей Аксёнов сообщил, что в феврале текущего года подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках организации деятельности арт-кластера «Таврида» между правительством Республики, руководством администрации Судака и АНО «Центр развития культурных инициатив».

При этом, по информации Главы Крыма, соглашение предусматривает, в том числе, поддержку лучших творческих инициатив в городском округе Судак, создание условий для развития дополнительного образования (секции и кружки), а также развитие инженерной инфраструктуры.

Сергей Аксёнов отметил, что благодаря строительству арт-резиденции «Таврида» будет осуществлена модернизация и обновление старых инженерных сетей города Судака и близлежащих к Тавриде поселков, дорожного хозяйства, реконструкция очистных сооружений.

Проект предполагает строительство водовода, который обеспечит бесперебойным водоснабжением жителей близлежащих населенных пунктов. Также предусмотрено строительство напорного коллектора и канализационно-насосной станции, которые будут задействованы в обслуживании населенных пунктов, входящих в городской округ Судак. Уже сейчас модернизируется система энергоснабжения населенных пунктов близ Тавриды. Кроме того, жители получат благоустроенную набережную и общедоступные пляжи, современную капитальную дорогу к пляжам с кипарисовой аллеей.

Помимо этого, по словам Сергея Аксёнова, отдельное внимание будет уделено развитию взаимодействия представителей предпринимательского сообщества Судака и арт-кластера «Таврида».

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.