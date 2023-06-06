Мнение: фестиваль «Великое русское слово» давно стал площадкой выражения своей русской идентичности

Сегодня в Симферополе состоялось открытие XVI Международного фестиваля «Великое русское слово». Официальная часть мероприятия прошла в Государственном Совете Республики Крым. В ходе мероприятия прозвучало видеообращение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

В свою очередь Глава РК Сергей Аксёнов обратился к крымчанам и отметил, что фестиваль уже давно стал для участников площадкой для свободного обмена мнениями и выражения своей русской идентичности.

На площадке фестиваля все всегда говорили достаточно открыто, многие предложения были реализованы и воплощены в жизнь. Мы вместе отстаивали свою позицию, так что сохранение очагов русской культуры – общая заслуга педагогов, общественных деятелей и духовенства. Сейчас фестиваль проходит в непростое для нашей страны время. Мы противостоим практически всему западному миру в стремлении сохранить нашу культуру, традиции и обычаи. Главное, чего требуют от нас вызовы времени, – это всеобщая консолидация, поддержка действий и решений нашего Лидера и, конечно, поддержка воинов, защищающих нашу Родину от попыток врага отменить нашу русскую идентичность, – подчеркнул Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, возвращение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Россию доказало, что задушить русский дух невозможно.

Мы бьемся за историческую правду и победим благодаря силе нашего народа – всего нашего многонационального народа, ведь для Запада все мы русские. Так и есть. Мы едины, и в этом наша сила, – добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов поблагодарил участников и организаторов фестиваля за совместную работу.

Вместе мы выработаем новые подходы и стратегии, которые помогут объединить наших соотечественников во всем мире. Уверен, все блокады и барьеры мы пробьем и разрушим. Да здравствует Россия! Победа будет за нами! – сказал Глава Крыма.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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