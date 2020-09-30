Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Мнение: «Херсонес Таврический» — отличное место для осенних фотосессий

crimeapress_news

Мнение: "Херсонес Таврический" - отличное место для осенних фотосессий
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Мнение: «Херсонес Таврический» — отличное место для осенних фотосессий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:32 30.09.2020

 ТОП-10 внутренних направлений, куда стоит поехать в путешествие в сентябре-октябре в поисках лучших осенних фотолокаций составила Ассоциация туроператоров России. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — в лидерах.

По мнению издания «Вокруг света», осенний Крым порадует любителей фотографий прекрасными открыточными видами, а наиболее интересный фон для фотосъемки можно найти в древнем Херсонесе. С приходом осени природа преображается. Сочную зелень сменяют глубокие тёплые краски. Сентябрьские пейзажи радуют глаз особенной атмосферой умиротворённости и гармонии. Запечатлеть это волшебное время года можно и в Херсонесе Таврическом. Величественные колонны Базилики 1935 года, театрон Античного театра, напоминающий о греческой культуре, могучий Туманный колокол, уютный Византийский дворик с фонтаном в самом сердце Херсонеса позволят сделать разноплановые снимки и осуществить творческую мечту любителей фотосъемки, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Самыми фотогеничными российскими регионами осенью туроператоры также назвали Санкт-Петербург, города Золотого кольца, республику Карелия и другие. А тем, кто мечтает о больших природных пространствах, туроператоры советуют совершить путешествие на Байкал, Алтай или Камчатку.

Мнение: "Херсонес Таврический" - отличное место для осенних фотосессий

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.