Мнение: «Херсонес Таврический» — отличное место для осенних фотосессий

ТОП-10 внутренних направлений, куда стоит поехать в путешествие в сентябре-октябре в поисках лучших осенних фотолокаций составила Ассоциация туроператоров России. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» — в лидерах.

По мнению издания «Вокруг света», осенний Крым порадует любителей фотографий прекрасными открыточными видами, а наиболее интересный фон для фотосъемки можно найти в древнем Херсонесе. С приходом осени природа преображается. Сочную зелень сменяют глубокие тёплые краски. Сентябрьские пейзажи радуют глаз особенной атмосферой умиротворённости и гармонии. Запечатлеть это волшебное время года можно и в Херсонесе Таврическом. Величественные колонны Базилики 1935 года, театрон Античного театра, напоминающий о греческой культуре, могучий Туманный колокол, уютный Византийский дворик с фонтаном в самом сердце Херсонеса позволят сделать разноплановые снимки и осуществить творческую мечту любителей фотосъемки, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Самыми фотогеничными российскими регионами осенью туроператоры также назвали Санкт-Петербург, города Золотого кольца, республику Карелия и другие. А тем, кто мечтает о больших природных пространствах, туроператоры советуют совершить путешествие на Байкал, Алтай или Камчатку.