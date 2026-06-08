Мнение крымчан: дороги и благоустройство городской среды — самые заметные преображения в сферах жизни

75 % опрошенных жителей Крыма ответили, что самые значимые результаты изменений за последние годы на полуострове они увидели в дорожной сфере, ещё 40 % отмечают масштабное благоустройство полуострова. Таковы результаты всероссийского опроса Народного фронта. При этом 92 % участников социологического исследования из Крыма в целом заметили позитивные изменения в дорожной сфере, 78 % увидели прогресс в благоустройстве полуострова.

С одной стороны, вопросы и дорог, и современной городской среды остаются частыми и в сигналах в Народный фронт, и на прямую линию с Президентом. Но даже в них люди обычно отмечают, что видят, насколько много происходит изменений вокруг, и ждут, когда они дойдут уже и до конкретно их улицы или двора, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Сейчас Народный фронт запускает новый опрос об изменениях в основных сферах жизни и реализации национальных проектов и призывает активно включиться в него крымчан: https://nk.onf.ru/surveys/NP2026. Его результаты будут доложены Президенту РФ вместе с предложениями по улучшению ситуации.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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