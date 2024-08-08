Мнение: ликвидация Зеленского и его банды должна быть для нас целью номер один

Сегодня Крым, вся Россия поддерживает Курскую область. По мнению председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, приграничный регион стал очередным объектом агрессии банды международных террористов, засевших в Киеве.

Конечно, нет сомнений, что бандформирования преступной организации «ВСУ» будут отброшены за российскую границу или полностью уничтожены. Но происходящее в эти дни заставляет сделать ряд выводов. Мы, крымчане, давно не имеем иллюзий о том, с кем мы воюем и кто с той стороны. Мы их очень хорошо поняли в украинский период, хорошо их знаем. Качество этой банды, именуемой «киевским режимом», — абсолютная аморальность. Они готовы на любые мерзости, убийства. Сегодня они взяли на вооружение нацистскую идеологию, завтра ещё что-то. Но по своей сути — это отвратительные, гадкие люди без чести и совести. Они не остановятся ни перед чем чтобы только поиметь личную выгоду и выйти сухими из воды. Вот, скажем, чего они добиваются вылазками вроде той, что сейчас происходит в Курской области? Ведь очевидно, что никакого военного успеха они принести не могут, а при этом оборачиваются немалыми потерями, – прокомментировал Владимир Константинов.

Политик уверен: задача этой акции — спровоцировать Россию на объявление войны.

Они считают, что так им удастся продлить конфликт, втянуть в него уже в качестве непосредственных участников своих хозяев и спонсоров. Тут и электоральный эффект, причём не на Украине, где проведение выборов заморожено на неопределённый срок, а в США. Ведь развязав сейчас полномасштабный конфликт с Россией, уходящая администрация передаст его «по наследству» республиканцам, выбив у Трампа его тезис о прекращении конфликта. Если всё перейдёт на такой уровень, война начнёт развиваться по своим законам, и никакой Трамп её уже не остановит. Вот это и нужно Киеву, который терпит поражение на фронтах СВО и балансирует на грани тяжелейшего экономического и политического кризиса: столкнуть две сверхдержавы лбами и сделать свои проблемы их проблемами. А потом — выскочить из конфликта в какой-нибудь «Минск-3», получить деньги без обязательств и не отвечать за содеянное, а это сотни тысяч убитых, разрушенную страну, – отметил глава крымского парламента.

По словам Константинова, то, что вытворяет Украина очень похоже на поведение Израиля в ближневосточном конфликте.

Видимо Зеленский завидует Нетаньяху, который находится сейчас в центре мирового внимания. Перехватить у него информационную инициативу, заставить мир вновь заговорить об Украине — ещё одна из задач курской провокации. Ради всего этого банда Зеленского посылает на смерть своих людей, убивает наших. Это страшные люди. Они представляют угрозу всему человечеству и поэтому должны быть уничтожены. Иначе они возьмут в заложники весь мир. Именно поэтому ликвидация Зеленского и его банды должна быть для нас целью номер один, – резюмировал Владимир Константинов.

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