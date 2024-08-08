Сегодня Крым, вся Россия поддерживает Курскую область. По мнению председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, приграничный регион стал очередным объектом агрессии банды международных террористов, засевших в Киеве.
Конечно, нет сомнений, что бандформирования преступной организации «ВСУ» будут отброшены за российскую границу или полностью уничтожены. Но происходящее в эти дни заставляет сделать ряд выводов.
Мы, крымчане, давно не имеем иллюзий о том, с кем мы воюем и кто с той стороны. Мы их очень хорошо поняли в украинский период, хорошо их знаем. Качество этой банды, именуемой «киевским режимом», — абсолютная аморальность. Они готовы на любые мерзости, убийства. Сегодня они взяли на вооружение нацистскую идеологию, завтра ещё что-то. Но по своей сути — это отвратительные, гадкие люди без чести и совести. Они не остановятся ни перед чем чтобы только поиметь личную выгоду и выйти сухими из воды.
Вот, скажем, чего они добиваются вылазками вроде той, что сейчас происходит в Курской области? Ведь очевидно, что никакого военного успеха они принести не могут, а при этом оборачиваются немалыми потерями, – прокомментировал Владимир Константинов.
Политик уверен: задача этой акции — спровоцировать Россию на объявление войны.
Они считают, что так им удастся продлить конфликт, втянуть в него уже в качестве непосредственных участников своих хозяев и спонсоров.
Тут и электоральный эффект, причём не на Украине, где проведение выборов заморожено на неопределённый срок, а в США. Ведь развязав сейчас полномасштабный конфликт с Россией, уходящая администрация передаст его «по наследству» республиканцам, выбив у Трампа его тезис о прекращении конфликта. Если всё перейдёт на такой уровень, война начнёт развиваться по своим законам, и никакой Трамп её уже не остановит.
Вот это и нужно Киеву, который терпит поражение на фронтах СВО и балансирует на грани тяжелейшего экономического и политического кризиса: столкнуть две сверхдержавы лбами и сделать свои проблемы их проблемами. А потом — выскочить из конфликта в какой-нибудь «Минск-3», получить деньги без обязательств и не отвечать за содеянное, а это сотни тысяч убитых, разрушенную страну, – отметил глава крымского парламента.
По словам Константинова, то, что вытворяет Украина очень похоже на поведение Израиля в ближневосточном конфликте.
Видимо Зеленский завидует Нетаньяху, который находится сейчас в центре мирового внимания. Перехватить у него информационную инициативу, заставить мир вновь заговорить об Украине — ещё одна из задач курской провокации.
Ради всего этого банда Зеленского посылает на смерть своих людей, убивает наших. Это страшные люди. Они представляют угрозу всему человечеству и поэтому должны быть уничтожены. Иначе они возьмут в заложники весь мир.
Именно поэтому ликвидация Зеленского и его банды должна быть для нас целью номер один, – резюмировал Владимир Константинов.
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С тегами: Крым и Украина