Мнение: Меморандум по Украине важен для документирования действий недоговороспособного Киева

По его словам, в меморандуме действительно нет ничего обязывающего: стороны просто фиксируют в нем свое намерение вести переговоры и достигать договоренностей.

Вполне возможно, что там будут схематично обрисованы контуры этих договоренностей, но не более того, – поясняет он.

Тем не менее меморандум как документ, в котором фиксируются декларации о намерениях, очень важен, сказал Манойло.

Это важный элемент документирования действий украинской стороны, которая сейчас ведет себя как флюгер. Она то собирается вести переговоры, то не собирается. То собирается, но ее не устраивает состав делегации. То ее в принципе устраивает состав делегации, но не устраивают требования. И в этом отношении меморандум – это первый шаг для дипломатического, в рамках норм международного права, дожимания украинской стороны, которая не особо договороспособна, – прокомментировал политолог.

Таким образом, если Украина действительно намерена вести переговоры и преследует цель выработать формулу мирного урегулирования вооруженного конфликта на своей территории, то меморандум документально зафиксирует этот факт, добавил он.

Поэтому если меморандум будет составлен, согласован и подписан – обратного пути для украинской стороны не будет. Она уже подпишется под определенными вещами. И если попытается с этого дела «соскочить», ее за эти слова обязательно притянут, – резюмировал эксперт.

На днях глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия при разработке меморандума по урегулированию украинского кризиса будет исходить из необходимости устранения первопричин конфликта. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге 27 мая уточнила, что в основе меморандума по Украине будут изложены ключевые принципы, сроки и условия прекращения огня.

В Кремле ранее предупредили, что при разработке единого текста меморандума о мирном договоре и прекращении огня между Россией и Украиной представителям стран предстоят сложные контакты.

источник: РИА Новости Крым