Мнение международника: «то, что Крым не признает никто – это абсолютная чушь»

Многие общественно-политические и бизнес-структуры в разных странах мира настроены на конструктивное сотрудничество с Крымом, то, что российский статус полуострова никто не признает – пропагандистский миф. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС) Сергей Калашников.

То, что Крым не признает никто – это абсолютная чушь. В частности, очень много общественных организаций разного толка в Турции занимают конструктивную позицию по отношению к Крыму. Реальные отношения с Крымом являются не политически ангажированной абстракцией, не каким-то пугалом, а насущной потребностью, которая реализуется. Во всем мире реальные интересы людей, в том числе в торговле, экономическом развитии, совместном бизнесе, намного важнее, чем декларации с высоких трибун, – сказал Калашников на конференции «Крым в современном международном контексте», которая проходит в Симферополе.

По его словам, одной из задач властей в России и Крыму является создание условия для экономического развития и интеграции Крыма в мировую экономику.

Торговать и заниматься бизнесом готовы абсолютно все, так почему же не помочь людям нормально строить эти отношения. Можем ли мы на государственном уровне создать благоприятные условия для интеграции Крыма в мировую экономику? Конечно, можем, – цитирует депутата Госдумы РИА Новости Крым .

Калашников также отметил роль структур народной дипломатии в этом процессе. В частности, по его словам, РАМС сегодня готовит пакет предложений, реализация которых позволит усилить и расширить связи между организациями малого и среднего бизнеса в Крыму и за рубежом.