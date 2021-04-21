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 Мнение: напряженность на границе с Украиной не помешает туристическому сезону в Крыму
Фото: страница С.Аксёнова в Facebook

Мнение: напряженность на границе с Украиной не помешает туристическому сезону в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 21.04.2021

Напряжённая обстановка на границе с Украиной не повлияет на безопасность туристов на полуострове в курортный сезон. Такое мнение выразил Глава РК Сергей Аксёнов.

Хочу заверить крымчан и гостей полуострова, что непростая ситуация у границ с Украиной никак не помешает туристическому сезону. В российском Крыму безопасность обеспечена в полном объеме, эффективная работа в этом направлении ведется непрерывно. Поводов для волнения нет. В вопросе обеспечения безопасности Крым даст фору многим зарубежным курортам. Это касается, в том числе эпидемиологической безопасности, — заявил Сергей Аксёнов.

Ранее он говорил, что Крым в состоянии принимать до десяти миллионов туристов в год без дополнительной нагрузки на инфраструктуру. Таким образом, на полуострове рады гостям из всех стран (включая Украину).

Мнение: напряженность на границе с Украиной не помешает туристическому сезону в Крыму

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