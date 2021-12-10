Мнение: новая программа льготного кредитования даст приток инвестиций в Севастополь

Правительство РФ утвердило программу льготного кредитования для резидентов свободной экономической зоны в Республике Крым и Севастополе. С 2022 года резиденты СЭЗ смогут получать льготные кредиты — ставка по ним будет равна разнице между процентной ставкой по кредитному договору и ключевой ставкой ЦБ на дату его заключения. Размер кредита – от 10 млн рублей до 5 млрд рублей. Объем планируемых инвестиций в проект должен составлять не менее 30 млн рублей. По словам авторов программы из Минэкономразвития РФ, в сегодняшних реалиях ставка кредитования составит около 2,5% — 4,5% — это уникальное предложение на рынке.

Мы предлагаем частному сектору максимально лояльные условия для развития и наращивания производственной базы и капитальных вложений. Взамен ожидаем увидеть, конечно, рост инвестиций, а следом, рост занятости, ВРП и уровня жизни. От региональной власти нужна обратная связь по инструментам господдержки бизнеса – что работает, что нет и почему, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова.

Для выполнения поручения Президента по привлечению инвестиций в основной капитал в сумме не менее двухсот миллиардов рублей за четыре года, с 2022 по 2025 год, создан перечень приоритетных проектов, сформирована «дорожная карта» и работает Совет по инвестиционным проектам под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова. От Севастополя в перечень приоритетных вошли проекты развития центра международного туризма в Балаклаве, индустриального парка «Гераклид», винных терруаров и ИТ-кластера.

По словам заместителя губернатора по экономическим вопросам Марии Литовко, объем инвестиций в основной капитал за январь–сентябрь 2021 года составил 23,3 млрд рублей. Это в 1,7 раз больше, чем в сопоставимом периоде 2020 года. Из них частных инвестиций около 9 млрд рублей.

О реализации ФЦП отчитался профильный заместитель губернатора Алексей Парикин. В 2021 году объем финансирования составил 19,8 млрд рублей, из них 18,8 – средства федерального бюджета. В текущем году будет введён 21 объект, в их числе Камышовое шоссе, футбольный стадион в Инкермане, газификация села Фронтовое и другие. С опережением сроков идет строительство восьмого этапа трассы «Таврида». До конца года будут сданы детские сады на улицах Шевченко и Хрусталева, причем последний — досрочно.