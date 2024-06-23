Мнение: ошибки, которые привели к человеческим жертвам в Севастополе после вражеской ракетной атаки

Телеграм-канал «Треугольник» (известный оперативным оповещением регионов о воздушных атаках врага) приводит собственное мнение – озвучивает ошибки, которые привели к гибели детей и десяткам пострадавших в Севастополе.

Подчеркиваем, это субъективное мнение людей, разбирающихся в этой теме:

— Отсутствие сирены оповещения в местах скопления людей, даже если это неорганизованное место, то тревоги должны даваться таким образом, чтобы люди могли услышать их. — Отсутствие нормальной разъяснительной работы со стороны муниципальных органов, что делать людям при работе ПВО. — Позднее оповещение при ударах баллистикой. Касается всех территорий, кроме Белгородской области. Единственный регион, где тревога даётся своевременно и в полном объеме. Не первый день удары происходят по Севастополю, но ряд руководителей, ответственных за сохранение жизней гражданского населения, живёт на розовых облаках! Где тревога, господа?!?! И пора уже оборудовать МОДУЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ!

Телеграм-канал «Два майора» добавляет:

По нашему кибинетному мнению, позволим себе отметить, что на кадрах пляжей мы не заметили железобетонных укрытий, как в той же Белгородской области. Скалистые (или с высоким уклоном) некоторые пляжи Севастополя не позволяют оперативно покинуть опасный район, даже если звучит сирена. Ну а характер террористической атаки понятен. Враг, где может, наносит нам экономический ущерб. То НПЗ выбьет, то сельхозпредприятия накроет в Белгородской области. В Крыму же важным элементом является туризм.

Что сказать на это? Натовские «ATACMS» развивают скорость до 1 100 м/сек (почти 4 000 км/ч). Говорить о каких-то вариантах «раннего предупреждения» никак нельзя. То, что на пляжах и в районе пляжей нет укрытий… так это наша ментальная беда. Даже не по принципу «пока гром не грянет». В нашем шизоидном мировосприятии прекрасно уживаются боевые действия и развеселый летний отдых. Билетов в Крым нет.

– А что там разве стреляют?

– Ой, это никогда не произойдет с нами, потому что это мы…

– Какие укрытия? Сезон начался, бабло надо рубить.

Это жизнь. Она такая. И мы такие. И уже завтра на той же Учкуевке будут загорать и купаться сотни местных и приезжих. Как раз там, где сегодня дети гибли. Ох, не хотели мы приводить цитату из Булгакова, но придется:

Да, погиб, погиб… Но мы-то ведь живы! Да, взметнулась волна горя, но подержалась, подержалась и стала спадать, и кой-кто уже вернулся к своему столику и — сперва украдкой, а потом и в открытую — выпил водочки и закусил. В самом деле, не пропадать же куриным котлетам де-воляй? Чем мы поможем Михаилу Александровичу? Тем, что голодные останемся? Да ведь мы-то живы!

И претензия «Треугольника» к властям, по поводу оповещения и укрытий, это, на самом деле глас вопиющего: Какое, на фиг, лето, какой туристический сезон, какие деньги, какой, к черту, бизнес?!

Наше мирное, обывательское, котлетное сознание еще не сломлено, мы в плену то ли телевизионных ура-репортажей, то ли собственной недалекости. Расплата за такой «плен мыслей» — всегда кровавая. Отнюдь не нагнетаем. Просто враг не сдается, он достаточно силен и коварен. Впереди немало трудностей и даже трагедий. Поэтому слово БДИТЕЛЬНОСТЬ – это не про военных, ПВО и МЧС. Это про всех нас.

А на заглавном фото — так устанавливают модульные укрытия в городе Старый Оскол. Крыму и Севастополю — на заметку.

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