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Мнение: открытие железнодорожного сообщения повысит транспортную доступность полуострова

Мнение: открытие железнодорожного сообщения повысит транспортную доступность полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 11:58 26.12.2019

Как мы уже сообщали, первый пассажирский поезд №27 «Москва – Симферополь» прибыл на железнодорожный вокзал крымской столицы в 8:50. Председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк встретил первых пассажиров состава.

Строительство этого грандиозного объекта, каким является Крымский мост, велось под личным контролем Главы государства. Теперь говорить о транспортной блокаде Крыма не приходится вовсе. К нам летят сегодня не только самолеты, но едут и автомобили, и поезда. Крымский мост уже стал одной из «визитных карточек» полуострова, — прокомментировал событие Юрий Гоцанюк.

Председатель Совмина Республики отметил символичность того, что Президент России Владимир Путин лично принял участие в церемонии открытия железнодорожного движения, проехал на поезде по Крымскому мосту, оценил уровень, качество и комфортабельность новых вагонов, надежность и безопасность поездки.

Наша «стальная магистраль» повысит транспортную доступность полуострова, позволит вывести логистические и курортные возможности региона на качественно новый уровень, придаст новый импульс экономике Крыма, сделает поездки удобными и приятными, — сказал Юрий Гоцанюк.

Он добавил, что к курортному сезону 2020 года планируется увеличить количество поездов и направлений.

Мнение: открытие железнодорожного сообщения повысит транспортную доступность полуострова

Фото: пресс-служба Совмина РК.

Мнение: открытие железнодорожного сообщения повысит транспортную доступность полуострова

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