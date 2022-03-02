Мнение: Россию заблокировать нельзя, без неё никакая глобализация невозможна

Спикер крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал шквал санкций и самую настоящую травлю нашей страны. По его мнению, Россию повсеместно не просто дискриминируют, а пытаются вычистить из всех международных структур. При этом некоторые ещё и цинично предлагают России оплатить своё членство в той или иной структуре, из которой её изгнали.

Думаю, в этих условиях не следует цепляться за все эти организации. Без нашего участия они во многом теряют свой смысл. Нам же следует формировать параллельные структуры, взаимодействуя с теми государствами, лидеры которых сохраняют здравый смысл. Китай, Индия, Иран, наши друзья на Ближнем и Дальнем Востоке, в Латинской Америке, в Африке тоже недовольны грубым диктатом Запада. С ними мы вполне можем создать более равноправные и не менее эффективные структуры. Это касается не только политики, но и спорта, культуры, создания настоящих музыкальных конкурсов в отличие от политизированного и бездарного «Евровидения».

Нам есть с кем дружить. Есть с кем взаимодействовать в экономической сфере. Россию заблокировать нельзя. И без неё никакая глобализация невозможна. Если «западные партнёры» этого до сих пор не осознали — тем хуже для них, — прокомментировал Владимир Константинов.