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Мнение: симферопольские автомойки, использующие водопроводную питьевую воду надо закрывать
Фото: ВК

Мнение: симферопольские автомойки, использующие водопроводную питьевую воду, надо закрывать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:37 07.02.2020

Эксперты призывают: симферопольские автомойки должны перейти на замкнутый цикл водоциркуляции. Тотальное использование водопроводной питьевой воды в условиях дефицита воды недопустимо. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал директор АНО «ЖКХ Контроль РК», член Общественной палаты Крыма Анатолий Петров.

Нет слов… Сейчас ,крымские новости показывают хозяина мойки и он довольный вещает, что с водой у него всё нормально. Подают и ограничения нет…ПИТЬЕВУЮ воду — мыть машины! Т.е. все эти бизнес-мойки без оборотного цикла спокойно делают свой бизнес на питьевой воде?! Где тот пресловутый ШТАБ городской ? Где горадминистрация ? Проснитесь, наведите законный порядок с этими мойками, — написал Петров.

По его словам, все «проточные» автомойки должны быть закрыты до перехода на замкнутый цикл и использование технической воды.

Мнение: симферопольские автомойки, использующие водопроводную питьевую воду надо закрывать

Схема мойки «замкнутого цикла» из ФБ

Мнение: симферопольские автомойки, использующие водопроводную питьевую воду, надо закрывать

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