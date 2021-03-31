Мнение: стратегия «деоккупации  и реинтеграции» Крыма приведет к потере Украиной новых территорий

Новая стратегия по «деоккупации и реинтеграции» Крыма, разработанная в Киеве, содержит один серьезный изъян, на который указал юрист-международник Богдан Устименко. Об этом пишет «ПолитРоссия» .

Стратегия Киева, которая была недавно провозглашена украинским президентом Владимиром Зеленским, может кончиться лишь тем, что властям придется расплачиваться за свою недальновидность потерей Одессы, Бердянска и Мариуполя. Таким мнением в онлайн-дискуссии поделился украинский эксперт Центра оборонных стратегий и юрист-международник Богдан Устименко.

План Зеленского он назвал заведомо ущербным и антироссийским и, кроме того, полностью игнорирующим такой деликатный вопрос, как суверенитет государства в море.

Стратегия совсем не уделяет внимания морским пространствам, — заявил Устименко.

Эксперт напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией, Киев потерял не просто территории, но и сотни километров морских пространств. Это тоже представляет для страны серьезную проблему, но правящая верхушка предпочитает закрывать на это глаза.

Крымский полуостров — это не только 27 тысяч квадратных километров суши, но и более 100 тысяч квадратных километров морского пространства, которые семь лет назад вместе с Крымом отошли к России. Надо не забывать, что у нас еще есть Одесса, есть Бердянск, Мариуполь и другие участки, — напомнил украинский эксперт.

Устименко считает, что если Киев и дальше будет игнорировать проблемы морской безопасности, то Украина может потерять и указанные города. По его мнению, руководство страны обязано обратить на это внимание, а не закрывать глаза.