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Мнение: стратегия «деоккупации и реинтеграции» Крыма приведет к потере Украиной новых территорий
Фото: Artem_Apukhtin, pixabay.com

Мнение: стратегия «деоккупации  и реинтеграции» Крыма приведет к потере Украиной новых территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:42 31.03.2021

Новая стратегия по «деоккупации и реинтеграции» Крыма, разработанная в Киеве, содержит один серьезный изъян, на который указал юрист-международник Богдан Устименко. Об этом пишет «ПолитРоссия».

Стратегия Киева, которая была недавно провозглашена украинским президентом Владимиром Зеленским, может кончиться лишь тем, что властям придется расплачиваться за свою недальновидность потерей Одессы, Бердянска и Мариуполя. Таким мнением в онлайн-дискуссии поделился украинский эксперт Центра оборонных стратегий и юрист-международник Богдан Устименко.

План Зеленского он назвал заведомо ущербным и антироссийским и, кроме того, полностью игнорирующим такой деликатный вопрос, как суверенитет государства в море.

Стратегия совсем не уделяет внимания морским пространствам, — заявил Устименко.

Эксперт напомнил, что после воссоединения Крыма с Россией, Киев потерял не просто территории, но и сотни километров морских пространств. Это тоже представляет для страны серьезную проблему, но правящая верхушка предпочитает закрывать на это глаза.

Крымский полуостров — это не только 27 тысяч квадратных километров суши, но и более 100 тысяч квадратных километров морского пространства, которые семь лет назад вместе с Крымом отошли к России. Надо не забывать, что у нас еще есть Одесса, есть Бердянск, Мариуполь и другие участки, — напомнил украинский эксперт.

Устименко считает, что если Киев и дальше будет игнорировать проблемы морской безопасности, то Украина может потерять и указанные города. По его мнению, руководство страны обязано обратить на это внимание, а не закрывать глаза.

Мнение: стратегия «деоккупации  и реинтеграции» Крыма приведет к потере Украиной новых территорий

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