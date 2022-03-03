Мнение: учёный КФУ рассказал, как экономические санкции повлияют на Россию

Санкции, с одной стороны, создают определённые сложности в краткосрочной перспективе, а с другой – формируют поле роста для многих отраслей экономики. Такое мнение выразил директор Института биохимических технологий, экологии и фармации Крымского федерального университета Алексей Гусев. Как отмечает учёный, сейчас самым важным станет подготовка специалистов для реального сектора экономики, который параллельно должен развивать собственное производство.

Рынок, который освобождается в связи с прекращением импортных поставок, создаёт поле роста для многих секторов экономики, и мы должны направить все усилия для подготовки квалифицированных специалистов, которые смогут заполнить нишу импортных товаров. Мы, например, уже сейчас запускаем проект по созданию технологии рентген-контрастных препаратов. То, что мы закупали за рубежом, теперь сможем производить сами. Мы работаем над проектом уже более полугода, и думаю, что нынешние условия только простимулируют его развитие, – цитирует пресс-служба вуза Алексея Гусева.

По его словам, успешный опыт Крыма показывает возможности для роста и развития различных отраслей экономики и промышленности.

Ситуация, в которой мы оказались с точки зрения экономики, является нетривиальной в масштабах страны, однако, на мой взгляд, Крым с принципиальными изменениями не столкнётся. Опыт развития полуострова с 2014 по 2022 год можно считать успешным в экстремальных условиях, поэтому его стоит масштабировать на всю страну, – отмечает Алексей Гусев.

Как говорит учёный, любые вызовы, которые появляются перед человечеством, нужно расценивать как возможности для поиска новых направлений развития.

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