Жители Крыма, украинцы по национальности, в последнее время все меньше заявляют о своих украинских корнях на фоне преступлений киевского режима. Об этом заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Украинские СМИ и государственные чиновники неоднократно заявляли о якобы преследованиях, которым подвергаются этнические украинцы в Крыму, не приводя никаких доказательств этому.

Сегодня люди в Крыму во время переписи не хотят называться украинцами. Посмотрите, у нас украинцев стало неожиданно меньше. Потому что люди не хотят себя ассоциировать с этими нацистами на Украине, — заявил Владимир Константинов, отвечая на вопрос ТАСС.

В соответствии с переписью 2021 года в Республике Крым проживает около 1,9 млн человек, из них русских — 72,9% (в 2014 году — 65,2%), крымских татар — 14,1% (12,6%), украинцев — 8,2% (16%).