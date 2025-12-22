Мнение: в Крыму надо увеличивать число центров реабилитации и оздоровления бойцов СВО

Оздоровление и реабилитацию в здравницах Крыма для бойцов СВО обсудили в рамках II Межрегионального конгресса жен и матерей участников СВО «Берегиня». О проблемах и их решениях в этой сфере в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.

Организатором конгресса выступил Фонд «Защитники Отечества». Присутствовали там более 250 участников из 30 регионов России. Были представители Совета министров РК, Госсовета республики. Среди участников – известные в Крыму и за его пределами, реабилитологи, психотерапевты и специалисты в разных областях оздоровления, в том числе, волонтеры, – рассказал он.

По словам эксперта, на мероприятии обсуждались вопросы не только реабилитации и оздоровления, но и волонтерства, бизнеса для участников СВО и т.д.. Были обозначены и основные проблемы в этой сфере на данный период.

Первая – это маршрутизация, направление участников СВО на восстановление. Жены и матери участников СВО говорили, что им не хватает информации, где качественно восстановиться бойцам, несмотря на большое количество санаториев, – отметил Владислав Буря.

Также, по его мнению, на сегодняшний день полноценная реабилитация в санаторно-курортных учреждениях Крыма невозможна из-за отсутствия специализированного оборудования и, что самое главное, мультидисциплинарных команд. Выходом, по мнению эксперта, было бы создание нескольких отдельных реабилитационных центров, специализирующихся исключительно на помощи бойцам СВО.

Нужно увеличивать количество таких центров. Возможно, на базе действующих санаториев. К примеру, один из евпаторийских санаториев сделал так: они разводят потоки коммерческие и ребят с СВО. То есть он набирает группу участников СВО – полностью закрывает санаторий, и ребята реабилитируются, – рассказал спикер.

И отметил, что Крым нуждается в том, чтобы увеличивать количество таких центров, и вопрос заключается в маршрутизации и финансовом обеспечении, а также закупке специального реабилитационного оборудования.