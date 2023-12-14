Мнение: Владимир Путин определил укрепление суверенитета как главную задачу России

Глава Крыма прокомментировал прямую линию Президента РФ.

«Итоги года с Владимиром Путиным» – важнейшее событие информационной и общественно-политической повестки. Такое мнение выразил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов также высказал уверенность в том, что никто из мировых лидеров не способен на общение со страной, с журналистами в таком формате, на такой открытый и честный диалог с людьми.

Как всегда, наш Президент дал исчерпывающие ответы на все, в том числе на самые острые вопросы по широкому кругу тем – от геополитической ситуации до социально-экономического развития нашей страны и регионов. Глава государства обозначил главную задачу: укрепление суверенитета России во всех сферах, – отметил Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, отличительной чертой было сочетание стратегического подхода нашего Лидера к оценке и решению глобальных проблем и внимания к тому, что волнует простых людей на местах.

Верховный Главнокомандующий еще раз четко дал понять всем: все цели СВО будут достигнуты, курс на Победу неизменен. Санкции провалились, экономика растет, попытки разговаривать с Россией с позиции силы бессмысленны. А поддержка наших защитников и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики, – сказал Глава Республики и подчеркнул, что в Крыму помощь нашим воинам стала действительно всенародным делом.

Сергей Аксёнов пояснил, что каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда «Защитники Отечества». По оперативной информации, приняты решения о предоставлении участникам СВО в собственность бесплатно около 730 земельных участков, и эта работа продолжается.

Наши бойцы отдыхают и проходят реабилитацию в санаторно-курортных учреждениях республики. Много делается для увековечивания памяти героев, для участия наших воинов в патриотическом воспитании молодежи, – добавил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также обратил внимание на то, что в ходе эфира Президент озвучил важные инициативы в социальной сфере, такие как отмена для пенсионеров комиссии за оплату ЖКХ и продление программы семейной ипотеки.

Все ключевые проекты российского Крыма во всех сферах реализованы при непосредственной поддержке Владимира Владимировича Путина. И сегодня благодаря его помощи, его вниманию и инициативам регион уверенно развивается, несмотря на санкции и провокации врагов России, – подчеркнул Глава РК.

Сергей Аксёнов заверил, что работа под руководством Лидера будет продолжаться и дальше.

Фото: пресс-служба Кремля.