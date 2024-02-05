Мнение: Ялтинская конференция 1945 года является эталоном политического реализма

4 февраля 1945 года начала работу Крымская (Ялтинская) конференция — саммит лидеров великих держав антигитлеровской коалиции.

По словам председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова, на неделю Крым стал эпицентром мировой политики.

Здесь усилиями Сталина, Рузвельта, Черчилля конструировались основы миропорядка, определявшего последующий ход мировой истории в течение полувека. Да и сегодня остатки глобальной политической стабильности базируются почти исключительно на руинах послевоенной системы, именуемой обычно Ялтинской. Ялта не только стала символом послевоенной эпохи. Она является эталоном политического реализма. Именно это качество, которым в полной мере была наделена Большая тройка, состоящая из поистине выдающихся политиков, — сказал глава крымского парламента.

Владимир Константинов подчеркнул, что сейчас, когда то тут, то там раздаются голоса о необходимости начала переговоров России и коллективного Запада, идея некой Ялты-2 периодически всплывает, «чтобы мгновенно утонуть в глубинах современной политической реальности».

Почему стала возможной Ялта-1945? Потому что Запад по-настоящему испугался своего порождения — германского нацизма, а справиться с ним без России, называвшейся тогда СССР, он едва ли был способен. Мало того, ни в 1941, ни в 1942-м никаких саммитов Больших троек не проводилось. Они стали созываться только после того, как в нашей войне с нацистским зверьём наступил коренной перелом, когда Красная Армия форсировала Днепр, освободила Киев. А такой характер взаимоотношений с лидерами Запада, который был продемонстрирован в Ялте, возник тогда, когда наши войска форсировали Одер и находились на дальних подступах к Берлину. Именно в этом — секрет коммуникабельности «наших западных партнёров» 79-летней давности, их готовности вести конструктивный диалог. Да и потом: с кем сейчас его вести? Ни Рузвельтов, ни даже Черчиллей во главе коллективного Запада не наблюдается. Там всё больше Байдены, Макроны да Шольцы. И пока Запад не ощутит жизненной необходимости для себя в диалоге с Россией, пока его, грубо говоря не припрёт, ни о какой Ялте-2 и речи быть не может. Вот когда припрёт — увидим мы новую популяцию западных политиков, расположенных к политическому реализму, способных к мышлению и готовых принимать самостоятельные решения, — отметил Константинов.

По словам крымского политика, только совместными усилиями можно приблизить появление такого поколения лидеров Запада.

Не то чтобы мы для этого будем стараться. Мы будем приближать СВОЮ Победу. А по мере её приближения Запад сам подтянется… Доказано нашими предками на полях сражений Великой Отечественной и за столом переговоров в Ялте, — резюмировал председатель Государственного Совета Республики Крым.

Архивные фото — со страницы Госсовета РК, постоянный адрес: http://crimea.gov.ru/news/2024_02_04_v1