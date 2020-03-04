Мнение: залог успешного курортного сезона в Крыму – низкие цены и высокий сервис

А так бывает?

Залогом успешного сезона в Крыму является грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса. Такое мнение выразил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Грамотное ценообразование и постоянное совершенствование уровня сервиса — залог успешного сезона в Крыму, — сказал Волченко.

При этом министр подчеркнул, что улучшение логистики, чистота, безопасность и благоустроенность курортных территорий — основные направления работы как для бизнеса, так и для муниципальных и республиканских властей.

Ранее пресс-служба минкурортов РК сообщила, что стоимость отдыха в Крыму в предстоящем курортном сезоне снижена, на майские праздники снижение в среднем составило 18 процентов, в летний период – в пределах шести процентов.

Напомним и экспертное мнение: Крыму не нужно гнаться за «рекордным числом» туристов, усилия нужно сосредоточить на повышении качества сервиса.