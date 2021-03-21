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Мнение: Западу нужно смириться с российским Крымом и наладить с ним бизнес-связи
Фото: С.Брагин, ФАН

Мнение: Западу нужно смириться с российским Крымом и наладить с ним бизнес-связи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:27 21.03.2021

Политические оценки западных партнеров по теме воссоединения Крыма с РФ ни на что повлиять не могут, Западу следует принять этот факт. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала Россия-24. Дипломат указал, что тема возвращения Крыма в состав России была затронута 18 марта на встрече Постоянного совета организации, где российская делегация представила сюжет о развитии этого региона, что, по словам Лукашевича, вызвало любопытную реакцию.

Мы представили очень красочный сюжет о том, как развивается регион, как он бурно растет в экономическом, культурном и других планах, как реализуются масштабные программы строительства дорог, развитие туристической сферы. То есть не стали политизировать, а показали реальную жизнь полуострова, — рассказал он. — В ответ, конечно, полетели известные стенания по поводу некой оккупации, агрессии. Сообщество ОБСЕ, оно составляет в основном США и большую часть западной и восточной Европы.

По его словам, эти страны – «коллективный Запад» с этим не смирились и вряд ли смирятся.

Но я их успокаивал, говорил, что жизнь идет вперед, вы своими политическими оценками ничего не исправите, это уже факт, который надо принять и попытаться встроиться в него, как делают, например, некоторые турецкие фирмы, которые участвовали в оформлении соборной мечети, которая сейчас достраивается, — добавил постпред РФ.

Он уточнил, что внимание было обращено и на то, как на полуострове развивается европейский и американский бизнес, были приведены конкретные данные, как туристы, большую часть которых составляют граждане Украины, отдыхают в российском Крыму.

Против этих фактов эта пропаганда настолько жалко выглядит, что кроме улыбки это ничего не вызывает, — заключил Лукашевич.

По материалам ТАСС.

Мнение: Западу нужно смириться с российским Крымом и наладить с ним бизнес-связи

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