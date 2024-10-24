Мнение: запреты на работу мигрантов в здравоохранении должны сопровождаться повышением зарплат врачей

Лидер партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов на фоне введения ограничений на работу мигрантов в системе здравоохранения призвал повысить зарплаты и соцподдержку российским медработникам.

Один за другим регионы России вводят ограничения на работу мигрантов в разных сферах, в том числе в здравоохранении. Это абсолютно оправданно и соответствует законопроекту нашей партии, который мы внесли год назад, – о введении таких запретов на федеральном уровне, – напомнил лидер СРЗП. – Медицина – та область, где неквалифицированный труд может нанести больше вреда, чем пользы. К сожалению, подавляющее большинство иностранцев, которые к нам едут, имеют квалификацию ниже, чем у их российских коллег. Так зачем нам снижать уровень отечественного здравоохранения?

Вместе с тем политик отметил, что в России сохраняется дефицит медработников, который оценивается в 70 тысяч человек. Главной причиной являются низкие зарплаты, переработки и административная нагрузка.

Если власти говорят «А» и вводят ограничения на работу мигрантов, то надо говорить «Б» – повышать зарплаты до уровня майских указов и увеличивать соцподдержку врачей. В частности, молодым нужно выделять жилье и подъемные, а их коллегам в возрасте – предоставлять досрочный выход на пенсию в 55–60 лет. Иначе специалисты будут и дальше уходить в частные клиники. Нельзя допустить, чтобы государственное здравоохранение в России превратилось в медицину для бедных – бесплатную и бесполезную, – заявил Сергей Миронов.

источник: пресс-служба председателя социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» и руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Государственной Думе ФС РФ С.М.Миронова

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