Многодетные семьи Симферополя могут получить компенсацию затрат на приобретение школьной и спортивной формы

Как получить компенсацию затрат на приобретение школьной формы детям из числа многодетных семей? Об этом рассказала начальник департамента труда и социальной защиты населения Диана Фератова.

По ее информации, право на компенсацию имеют семьи, статус которых установлен в соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», имеющие среднедушевой доход ниже величины, равной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населения в РК на день обращения.

Для получения компенсации один из родителей должен подать заявление в органы социальной защиты. Срок в течение которого процедуру можно выполнить находится в промежутке с 1 августа до 1 ноября текущего года. Заявление можно подать как в очной форме, так и на портале Госуслуги, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Диану Фератову.

Также она добавила, что вместе с заявлением в орган социальной защиты населения необходимо подать документы удостоверяющие личность заявителя и членов семьи и документы подтверждающие статус многодетной семьи. К тому же, нужно предоставить:

сведения о доходах всех членов семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении компенсации;

документы, подтверждающие приобретение школьной формы: товарные чеки (с указанием наименования товара, его стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые чеки; утвержденные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым чекам;

справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по очной форме по основным общеобразовательным программам, профессиональным образовательным программам и по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов (для включения в состав семьи при определении среднедушевого совокупного дохода семьи);

реквизиты лицевого счета в кредитной организации, на который будет перечислена компенсация.

Компенсация устанавливается в размере понесенных затрат на приобретение школьной формы ребенка, но не более 30 процентов величины прожиточного минимума для детей.

В 2023 году данную компенсацию смогли получить 1039 многодетных семей на 2494 ребенка, обучающихся в общеобразовательных учебных учреждениях.

Кроме того, предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки многодетных семей — компенсация за приобретение спортивной формы для детей.Критерии, сроки подачи документов и требования к заявителям аналогичны.

В 2023 году такую компенсацию получили 532 семьина 1739 детей, обучающихся в общеобразовательных учебных учреждениях крымской столицы.

За получением более подробной информации или для подачи заявления симферопольцы могут обратиться непосредственно в департамент труда и социальной защиты населения администрации города по адресу: город Симферополь, бул. Франко, 25, 1 этаж, информационные окна №№ 8-11, 4, каб. 109, тел. 60-01-90, 25-32-01, +7-978-914-37-07, +7-978-729-50-24.

источник: пресс-служба администрации Симферополя

Просмотры: 2 284