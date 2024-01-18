Мобильная бригада медиков детской поликлиники приступила к выездным профосмотрам в ялтинских школах

Раньше мы приглашали детей на осмотры специалистов в детскую поликлинику. Это было не совсем удобно, так как не все дети доходили до врачей. Поэтому было решено с этого года организовать выезд мобильных медицинских бригад непосредственно в учебные заведения и детские сады Ялты и поселков, — цитирует пресс-служба администрации Ялты заведующую детской поликлиникой ЯММЦ ФМБА России Лилию Шевцову.

Первый выезд — в среднюю школу-коллегиум №1. Предварительно у родителей берут согласие на проведение профилактического осмотра, затем для каждого класса составляется график посещения.

В специализированном лицензированном медицинском кабинете у детей берут анализы крови и мочи. Здесь же делают ЭКГ — это исследование проводят тем детям, кому этого положено по возрасту согласно медицинских приказов.

Затем в другом кабинете ребят осматривают узкие специалисты: хирург, уролог-андролог, гинеколог, стоматолог, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, эндокринолог и ортопед-травматолог. Если доктор выявил отклонения от нормы или у ребенка есть жалобы, его приглашают на дополнительные обследования в детскую поликлинику.

Ребятам, которым исполнилось 15 лет, необходимо сделать УЗИ. На эту процедуру их приглашают в определенное время в поликлинику, так как возить аппаратуру для малого количества пациентов нецелесообразно.

Благодаря четко составленному графику в среднем на осмотр учеников одного класса тратится от 40 минут до полутора часов. А раньше, когда нужно было идти в поликлинику, мы снимали детей с учебы на целый день. Сейчас все проходит без отрыва от учебно-воспитательного процесса, мы контролируем, кто прошел медосмотр. И если кто-то отсутствовал в этот день по уважительной причине, направляем его в поликлинику по заранее установленному графику. Для нас такая выездная форма работы очень удобна, — отмечает директор ялтинской школы-коллегиума №1 Валерия Мажугина.

Еще один важный момент — сейчас в Ялтинском регионе не очень благоприятная ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями. И этот фактор тоже был учтен — чтобы здоровые дети не контактировали с больными в поликлинике, лучше врачам выехать в школу или детский сад.

Специалисты детской поликлиники ЯММЦ ФМБА России совместно с Департаментом образования Ялты составили график проведения выездных профилактических осмотров на первое полугодие 2024 года. Эти мероприятия будут проводиться по понедельникам и средам. Следующее учреждение, куда приедет выездная мобильная бригада медиков, — ялтинская средняя школа №2.

источник: пресс-служба администрации Ялты