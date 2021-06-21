Мобильный отряд Минобороны России очистил от завалов русло реки в поселке Кореиз

Мобильный отряд Минобороны России в поселке Кореиз, входящем в Ялтинский городской округ, выполнил задачу по оборудованию дамб, расчистке от ила, горных пород и мусора для направления горной реки, вышедшей из берегов после обильных осадков, в старое русло. После этого военнослужащие приступили к оказанию помощи в расчистке частных домовладений, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-служюе Южного военного округа.

Также мобильные отряды подразделений Черноморского флота продолжают очистку набережной города Ялты от завалов, ила и грунта, образовавшихся в результате подтопления. Для проведения работ используется специальная инженерная техника — бульдозеры, экскаваторы и самосвалы. От последствий дождевого паводка в Крыму военнослужащими очищено свыше 27 тыс. квадратных метров улиц и дворов жилых домов, вывезено более 230 тонн мусора. Для обеспечения питьевой водой гражданского населения подвезено свыше 122 кубических метров питьевой воды, — говорится в сообщении.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу даны указания по наращиванию группировки, задействованной для оказания помощи жителям Республики Крым, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, вызванной продолжительными осадками.

Для оказания помощи населению полуострова от Минобороны России задействованы около 21 тыс. человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Мобильные отряды Министерства обороны РФ выполняют задачи по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Крыму, во взаимодействии с межведомственным оперативным штабом по ликвидации последствий ЧС, созданным властями полуострова.