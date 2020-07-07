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"Моя поликлиника" - проект Департамента здравоохранения Севастополя для улучшения качества медпомощи

«Моя поликлиника» — проект Департамента здравоохранения Севастополя для улучшения качества медпомощи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:10 07.07.2020

В Департамент здравоохранения поступают предложения от жителей  и общественных организаций по улучшению качества оказания медицинской помощи. Для организации систематической работы  была запущена специальная онлайн-площадка. На ней севастопольцы смогут ознакомиться с планируемыми к реализации проектами Департамента здравоохранения, поучаствовать в голосованиях, выдвинуть свои предложения, обсудить их или проголосовать за понравившиеся. Лучшие идеи будут реализованы.  13 июля на платформе crowd.sevdz.ru начинает работу первый проект – «Моя поликлиника», – посвященный улучшению качества представления услуг в поликлиниках города.

Основные темы для обсуждения – повышение комфортности поликлиник, мотивация к ведению здорового образа жизни, работа участковых врачей, доступность записи. Человек может авторизоваться на портале через любую из социальных сетей и отправить свою идею на рассмотрение экспертам, а также обсудить другие идеи и проголосовать за лучшие, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела сопровождения веб-порталов «Медицинского информационно-аналитического центра» Анастасию Калашникову. 

Предложить свои идеи по совершенствованию работы поликлиник можно до 18 августа, затем начнется экспертный отбор и голосование.

Напомним, краудсорсинговую платформу «Моё здравоохранение» запустили 15 июня.

"Моя поликлиника" - проект Департамента здравоохранения Севастополя для улучшения качества медпомощи

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