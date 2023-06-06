Молодежный клуб Русского географического общества «Крым» — первый в рейтинге среди молодежных клубов Русского географического общества

Подведены итоги деятельности молодежных клубов Русского географического общества за 2022 год. По итогам рейтинга за 2022 год из 194 клубов Молодежный клуб РГО «Крым» занял первое место в Топ-10 Молодёжных клубов РГО и в Топ-5 молодёжных клубов РГО на базе региональных отделений Общества.

С 2016 года Молодежный клуб РГО «Крым» на базе Крымского отделения РГО активно включается во все инициативы Русского географического общества и генерирует свои идеи, которые внедряются позже в других регионах.

В 2022 году Молодежный клуб РГО «Крым» на базе Крымского отделения РГО провел крупные федеральные проекты такие как «Заповедное дело РГО», «Заповедная школа РГО», «Морская биологическая школа РГО», «Молодежная спелео-школа Пещера Таврида», «Волонтерская экологическая экспедиция в ФГБУ «Заповедный Крым» участниками, которых стали ребята со всей России и стран ближнего зарубежья.

Кроме того Молодежный клуб РГО «Крым» на базе Крымского отделения РГО провел более 150 мероприятий различного уровня и направленности для молодежи в Республике Крым: походов, экологических акций, турниров по скоростному сбору спилс-карт, кинолекториев, лекций и многих других мероприятий.

Одним из главных итогов 2022 года стало награждение Молодежный клуба РГО «Крым» на базе Крымского отделения РГО Бронзовой медалью Русского географического общества. Малая Бронзовая медаль РГО присуждается за активное участие в экспедициях, работу и приношение пользы Обществу, а также за исполнение с успехом поручений Общества.

Больше информации: https://mk.rgo.ru/news/reyting-molodyozhnyh-klubov-rgo-za-2022-god

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