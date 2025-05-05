Молодежный совет Херсонеса Таврического стал участником акции «Георгиевская ленточка»

Всего за час волонтеры и члены Молодежного совета раздали около тысячи ленточек и несколько сотен памяток с историей зарождения этого символа, его значением и рекомендациями по ношению. Напоминаем, что это не последняя раздача символов Великой Победы в Херсонесе Таврическом в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Следующая пройдёт 8 мая. Присоединяйтесь! — сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».