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Молодежный совет Херсонеса Таврического стал участником акции «Георгиевская ленточка»
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврическй"

Молодежный совет Херсонеса Таврического стал участником акции «Георгиевская ленточка»

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 14:25 05.05.2025

4 мая представители Молодежного совета музея-заповедника совместно с Волонтерами Победы и Управлением по делам молодежи Севастополя вручали гостям учреждения культуры один из главных символов воинской славы России – георгиевские ленты.

Всего за час волонтеры и члены Молодежного совета раздали около тысячи ленточек и несколько сотен памяток с историей зарождения этого символа, его значением и рекомендациями по ношению. Напоминаем, что это не последняя раздача символов Великой Победы в Херсонесе Таврическом в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Следующая пройдёт 8 мая. Присоединяйтесь! — сообщили в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

 

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