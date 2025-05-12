Молодежный совет музея-заповедника «Херсонес Таврический» принял участие в акции «Культура памяти»

Сегодня члены Молодежного совета Херсонеса присоединились к акции Министерства культуры России и отдали дань уважения человеку, благодаря которому на этой территории был создан первый музей, и его талантливому последователю, – говорит Н. В. Коробицина, заместитель директора по развитию и ответственный за воспитательную работу в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
Акция «Культура памяти» проводится в России уже третий год. Ее участники отдают дань уважения известным художникам, артистам, музыкантам и сотрудникам музеев страны и регионов.
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический