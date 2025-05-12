Молодежный совет музея-заповедника «Херсонес Таврический» принял участие в акции «Культура памяти»

Сегодня в Херсонесе Таврическом прошла акция «Культура памяти», организованная Министерством культуры Российской Федерации. Члены Молодежного совета музея-заповедника и заместитель директора по развитию, ответственный за воспитательную работу в сфере культуры Н. В. Коробицина возложили цветы к могилам основателя учреждения, первого заведующего раскопками К. К. Косцюшко-Валюжинича и архитектора-археолога Н. М. Янышева.