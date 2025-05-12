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Молодежный совет музея-заповедника "Херсонес Таврический" принял участие в акции «Культура памяти»
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Молодежный совет музея-заповедника «Херсонес Таврический» принял участие в акции «Культура памяти»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:46 12.05.2025

Сегодня в Херсонесе Таврическом прошла акция «Культура памяти», организованная Министерством культуры Российской Федерации. Члены Молодежного совета музея-заповедника и заместитель директора по развитию, ответственный за воспитательную работу в сфере культуры Н. В. Коробицина возложили цветы к могилам основателя учреждения, первого заведующего раскопками К. К. Косцюшко-Валюжинича и архитектора-археолога Н. М. Янышева.

Сегодня члены Молодежного совета Херсонеса присоединились к акции Министерства культуры России и отдали дань уважения человеку, благодаря которому на этой территории был создан первый музей, и его талантливому последователю, – говорит Н. В. Коробицина, заместитель директора по развитию и ответственный за воспитательную работу в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Акция «Культура памяти» проводится в России уже третий год. Ее участники отдают дань уважения известным художникам, артистам, музыкантам и сотрудникам музеев страны и регионов.

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источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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