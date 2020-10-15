Молодой да ранний симферополец сел за руль пьяным. «Не заметил» красный свет светофора

В селе Мирное Симферопольского района в вечернее время инспекторами дорожно-постовой службы был остановлен водитель автомобиля «Пежо», который допустил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Поведение 19-летнего жителя г. Симферополя, находившегося за рулем, указывало на то, что он находится в состоянии опьянения. Водителю было предложено пройти медицинское освидетельствование на месте. Результат работы алкотестера показал результат 0,52 мг/л. при норме в 0,16 мг/л. Таким образом, количество паров алкоголя в выдыхаемом воздухе у молодого человека была превышена почти в 3 раза, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении гражданина инспекторами ДПС составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Также вынесено постановление по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика).

От управления транспортным средством молодой человек отстранен — на долгое время он превратится в пешехода.