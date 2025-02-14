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Молодым и многодетным семьям предлагают давать льготные займы на ремонт и покупку жилья
фото: master1305 / freepik

Молодым и многодетным семьям предлагают давать льготные займы на ремонт и покупку жилья

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:50 14.02.2025

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о предоставлении льготного кредита на ремонт, покупку и строительство жилья для молодых и многодетных семей. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Ставка по займу составит не выше 6% при условии, что оба супруга или единственный родитель являются гражданами РФ.

Представители кабмина в заключении на проект федерального закона заявили, что документ нуждается в доработке. В правительстве напомнили, что в стране действуют льготные ипотечные программы, в том числе для семей с детьми. Также чиновники подчеркнули, что в законопроекте отсутствует финансово-экономическое обоснование инициативы.

Гендиректор агентства недвижимости «Итака» Василий Павлов положительно охарактеризовал законопроект. Об этом он поделился в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

Помощь молодым и многодетным семьям — это правильно. Полагаю, что инициатива будет доработана и принята. И при доработке как раз будут отработаны пересечения с льготными ипотечными программами, — отметил специалист.

Руководитель Центра управления недвижимостью «Курмачёвы» Артём Курмачёв считает, что инициатива действительно смогла бы упростить решение жилищного вопроса для многих семей.

Однако в настоящее время не вижу возможностей для её реализации, поскольку для финансирования необходимы колоссальные субсидии от государства. Учитывая текущую внешнеполитическую обстановку, а также ставку Центробанка РФ, считаю, что пока это невозможно, — высказался эксперт.

По его мнению, законопроект ждут значительные изменения.

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«Возможно, будет скорректирован размер поддержки или ценз участников. И после этого законопроект, вероятно, будет принят», — заключил Артём Курмачёв.

источник: ЦИАН

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